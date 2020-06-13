تشخيص خاطئ يتسبب في مرض اسرة كاملة بكورونا

أوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط ” بدر ال خويلد” إصابته هو وجميع أفراد اسرتة بفيروس كورونا بسبب تشخيص خاطئ. وبين “ال خويلد” عبر حسابه في تويتر منذ اسبوع عانيت من حمى وإرتفاع في درجة الحرارة وبعض الأعراض راجعت مركز الرعاية بالحي وطلبت إجراء مسحة كورونا فرفضت الدكتورة وشخصتني بأنها إنفلونزا موسمية وأضاف الأن وبعد مرور إسبوع ثبت بأن الحاله هي كورونا وجميع أفراد عائلتي مصابين من يتحمل ذلك

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