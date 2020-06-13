السفارة السعودية في أمريكا تحذر من نشاط مشبوه يتم باستخدام بريدها

ودعت السفارة المؤسسات الإعلامية التي تتسلم رسالة من مسؤولين ببعثة المملكة، للتأكد من صحتها. وقالت السفارة عبر تويتر: "تود السفارة السعودية في واشنطن تنبيه جميع المؤسسات الإخبارية حول نشاط مشبوه يتعلق ببعض حسابات البريد الإلكتروني للسفارة". وتابعت السفارة قائلة: "نطلب من المؤسسات الإخبارية التي تلقت رسائل بريد إلكتروني من مسؤولين بالسفارة خلال الأيام الأخيرة التحقق من صحة هذه المراسلات قبل نشر أي معلومات أو بيانات مزعومة منسوبة للسفارة". وأتمت السفارة "نتخذ خطوات لتصحيح الوضع".

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