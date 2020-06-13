الجيش اليمني: قتلى من الحوثيين بغارات جوية للتحالف على حجة

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صنعاء: أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في غارات جوية للتحالف العربي، على محافظة حجة في شمال غرب اليمن.

وقالت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، في تغريدة على حساب مركزها الإعلامي في "تويتر"، إن "طائرات التحالف العربي شنت 3 غارات على مواقع للحوثيين في شمال شرق مديرية ‎مستبأ (شمال غربي حجة)". وأضافت: "أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين وتدمير مدفع".

وكانت جماعة الحوثيين، أعلنت مساء الجمعة، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، تعرّض محافظة حجة إلى 5 غارات جوية شنها التحالف، توزعت في 3 غارات على منطقة بني حسن في مديرية عبس، وغارة على مديرية حيران، وأخرى على مديرية مستبأ شمال غربي حجة.

تقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها الى استعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014، وفي المقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.