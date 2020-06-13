وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة إلى أن "إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كانت فكرة جدية طرحت، ليل الخميس، في السرايا الحكومية. وكان رئيس الحكومة حسان دياب متحمساً لها، وعلى هذا الاساس قرّر عقد جلستين لمجلس الوزراء يوم أمس الجمعة".
وأضاف المصدر: "إلا ان دياب تراجع عن ذلك، بعد دعوة من بعض المستويات الرئاسية إلى التروي وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار أو الإقدام على أي خطوة غير مدروسة من شأنها ان تترك مفاعيل سلبية على الواقع المالي في لبنان، وتحقق ما يريده مفتعلو أزمة الدولار. فضلا عن أنها تزيد من تدهور الوضع بدل معالجته".
وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية ابتداءً من اليوم إلى 3200 ليرة لبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: إقالة حاكم مصرف لبنان كانت واردة وتم التراجع عنها في اللحظات الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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