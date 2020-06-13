الإفتاء الليبية تحرم شراء البضائع من الإمارات والأردن ومصر

ونشرت تصريحات الغرياني على الصفحة الرئيسية لدار الافتاء الليبية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال خلالها: "لا يجوز شراء سلع من الإمارات أو الأردن أو مصر أو غيرها من الدول التي تعادينا".
وأرجع الغرياني ذلك إلى أن "التجارة معهم تقوية لهم، وكل دولار ندفعه لهم هو رصاصة في صدور أبنائنا".
وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما تشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
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تطورات الأزمة في ليبيا عقب مؤتمر برلين
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