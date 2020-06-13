الصحة الجزائرية: 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا



وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 751 وفاة.

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وأشار إلى شفاء 68 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7322 حالة.