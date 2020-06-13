شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المغرب 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 32 حالة بمدينة مراكش، و26 بمدينة طنجة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8610، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 212 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.

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