شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت موريتانيا 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الى 1572 حالة مؤكدة.
وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني اليوم، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 1017 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 278 شخصًا.
وأبلغ عن وفاة 7 أشخاص جدد بهذا الوباء ليرتفع العدد المتوفين إلى 81 حالة.
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