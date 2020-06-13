بومبيو يبحث هاتفيا مع مسؤول بالاتحاد الأوروبى أهمية إنهاء النزاع فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بومبيو وبوريل ناقشا كذلك خلال الاتصال الهاتفي كيف يمكن لعملية "إيريني" الأوربية دعم تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

يذكر أن عملية "إيريني" البحرية أطلقها الاتحاد الأوربي، في مستهل شهر أبريل الماضي، بهدف مراقبة حظر تصدير الأسلحة لليبيا.

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