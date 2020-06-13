الإمارات: ندعم الأمم المتحدة وبرامجها التنموية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة، ودعم وكالاتها، وبرامجها المختلفة.

وبحث سموه، والأمين العام للأمم المتحدة، التعاون المشترك بين الإمارات،

والأمم المتحدة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات جائحة

من جهة أخرى، ثمّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد، جهود سيرجي كوزنيتسوف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة، وإرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، ومسعود أحمد عزيزي، قنصل عام أفغانستان لدى الدولة، خلال إتمام عملية إجلاء وعودة مواطنيهم إلى ديارهم خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على نحو 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى تشيلي لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في مكافحة الوباء.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 44.000 فحص جديد لفيروس كورونا المستجد، ساهمت في الكشف عن 513 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 41.499 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد ليبلغ عدد الوفيات 287، وشفاء 712 حالة جديدة لمصابين ليكون مجموع حالات الشفاء 25.946. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة، ودعم وكالاتها، وبرامجها المختلفة.وبحث سموه، والأمين العام للأمم المتحدة، التعاون المشترك بين الإمارات،والأمم المتحدة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، وسبل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا».من جهة أخرى، ثمّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد، جهود سيرجي كوزنيتسوف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة، وإرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، ومسعود أحمد عزيزي، قنصل عام أفغانستان لدى الدولة، خلال إتمام عملية إجلاء وعودة مواطنيهم إلى ديارهم خلال الفترة الماضية.من جهة أخرى أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على نحو 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى تشيلي لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في مكافحة الوباء.من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 44.000 فحص جديد لفيروس كورونا المستجد، ساهمت في الكشف عن 513 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 41.499 حالة.كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد ليبلغ عدد الوفيات 287، وشفاء 712 حالة جديدة لمصابين ليكون مجموع حالات الشفاء 25.946.

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