شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الشارقة الخيرية.. مُغيث المتعففين وقبلة الحائرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

جمعية الشارقة الخيرية ملجأ المتعففين، وقبلة الحائرين الباحثين عن مخرج من أزمات حلت بهم؛ بفعل الزمن والظروف القاسية المحيطة بهم، مدت الجمعية يد العون؛ لإغاثة المحتاجين والمتأثرين، وأنفقت طوال شهر رمضان الكريم حتى صباح يوم عيد الفطر السعيد 45 مليون درهم على المير الرمضاني والسلة الغذائية وكسوة العيد وزكاة الفطر وزكاة المال وعلاج المرضى وإغاثة المتضررين من «كورونا»، وقامت بتقديم مساعدات للطلبة، كما امتدت المساعدات لتصل إلى الإفراج عن 100 سجين؛ وذلك من خلال حملتها الرمضانية «جود» التي قدمت حزمة من المشاريع الأخرى.

تفصيلاً، قال عبد الله مبارك الدخان الأمين العام: إن الحملة الرمضانية نجحت من خلال مشاريعها في الوصول للشريحة العظمى من المحتاجين؛ وذلك بفضل الدعم الكبير الذي حظينا به من قبل المحسنين؛ إذ تم تخصيص توزيع المير الرمضاني لمصلحة 300 ألف مستفيد من أكثر الفئات استحقاقاً، مشيراً إلى أنه في ضوء ما نتج عن الظروف الحالية الممثلة في انتشار جائحة «كورونا»، وما وقع على كثير من الأسر من تبعات سلبية، وشهدت أحوالهم المعيشية تأزماً كبيراً، مما انعكس على أعداد الأسر المسجلة بكشوف المساعدات بالجمعية، وارتفعت مخصصات المير الرمضاني هذا العام لتصل إلى 3.6 مليون درهم تم من خلالها توفير المواد الغذائية، وتوصيلها لمستحقيها في منازلهم. وتابع: تم اعتماد 600 ألف وجبة؛ لتوزيعها طيلة الشهر المبارك، فيما ارتفعت أعداد الوجبات الموزعة في عدد كبير من نقاط التوزيع المنتشرة بمساكن العمال إلى 750 ألف وجبة إفطار بكُلفة مالية تخطت ال10 ملايين درهم.

100 سجين بين أحضان أسرهم

وتمكنت الجمعية بدعم المتبرعين، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة من مساعدة 100 سجين على ذمة قضايا مالية تنفيذية ليقضوا روحانيات الشهر المبارك بين أحضان أسرهم وأبنائهم في بهجة وسعادة، خاصة أن هذه الحالات هي لفقراء الذين أثقلت الديون كاهلهم، ولم يكن أمامهم بد من تذوق مرارة فراق ذويهم والبقاء خلف القضبان لقضاء محكوميتهم، لكن أيادي المحسنين أنجحت مساعينا وحققت تطلعاتنا في أن نكون مصدراً لإسعاد هذه الفئات والأخذ بأيديهم من درك الشقاء وعودتهم إلى عائلاتهم؛ ليعودوا مجدداً إلى الحياة بخطط ورؤى وتطلعات لمستقبل أفضل وليتعلموا من أخطاء الماضي.

140 ألف زكاة فطر

وأشار عبد الله الدخان إلى أن الجمعية استهدفت توزيع 100 ألف زكاة فطر، وتم تجهيز قوائم تضم 20 ألف مستفيد؛ كونهم الأكثر استحقاقاً، بينما مع إقبال المتبرعين على تفويض الجمعية عنهم وإنابتها بتوزيع زكاة الفطر عنهم تم رفع المخصصات إلى 140 ألف فطرة، لتصل أعداد المستفيدين إلى نحو 28 ألف مستحق، مبيناً أنه تم التعاقد مع الموردين مبكراً؛ لتوفير الأعداد المستهدفة وهو ما ساهم بشكل كبير في نجاح المشروع.

1500 جلسة غسيل كلى

وتزامناً مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، بادرت الجمعية إلى توفير 1500غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوي؛ وذلك بمقر عيادة الشارقة لغسيل الكلى التابعة للجمعية، وشهدت المبادرة تفاعلاً وحضوراً بارزاً من قبل الداعمين والمتبرعين لها.

3500 جهاز لوحي لطلبة العلم

وفي ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية بالمؤسسات التعليمية ومنها إطلاق مبادرة التعلم عن بُعد، كانت الجمعية أول المبادرين للوقوف خلف المتعففين؛ بتوفير الأجهزة اللوحية لأبنائهم طلبة العلم الدارسين في المدارس والجامعات؛ وذلك من خلال شراء 3500 جهاز لوحي، وتوزيعها على الأسر بشكل مباشر، وكذلك من خلال برامج المشاركات المجتمعية بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة في إمارة الشارقة.

Advertisements

7500 مستفيد من زكاة المال

وأفاد الأمين العام أن الجمعية استطاعت الوصول بمبالغ زكاة المال التي أودعها المحسنون ليوكلوا الجمعية عنهم بتوزيعها على مستحقيها المسجلين بالكشوف والسجلات، وتمت عمليات توزيع زكاة المال على 7500 مستفيد من المستحقين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

كسوة العيد

وقامت الجمعية من خلال التنسيق مع محال الخياطة بتوزيع ملابس الكسوة على 7200 مستفيد، وهو ما يعد من مظاهر الفرح والبهجة التي تعم الأسرة في يوم العيد.

10 ملايين مساعدات

وبيّن الدخان أن جمعية الشارقة الخيرية كانت من أوائل الجهات التي بادرت إلى دعم المتأثرين بجائحة كورونا وتم إطلاق مشروع السلة الغذائية الذي استهدف 60 ألف مستفيد، مع توزيع الوجبات الغذائية على أكثر من 7 آلاف مستفيد من العمال وطلبة الجامعة العالقين المبتعثين من دول أخرى.

مساكن لمتضرري حريق أبكو

واستكمالاً لنهجها الإنساني، أكد عبد الله الدخان أن الجمعية قامت بتوفير مساكن مؤقتة للأسر المتضررة من حريق برج أبكو بمنطقة النهدة، وتم حجز غرف إقامة للمتضررين مع أسرهم في عدد من الفنادق،.

100 مريض

وأردف الدخان أن مشروع علاج المرضى من المشاريع الرائدة والمهمة ويتم تنفيذ برامج العلاج لمستحقيه من الفقراء عبر خدمة خير الإنسانية المعمول بها في الجمعية وتعد حلقة وصل بين المحسنين والفقراء مستحقي المساعدات العلاجية، وتمكنت الجمعية خلال شهر رمضان المنقضي من توفير العلاج لأكثر من 100 حالة مرضية بكُلفة مالية بلغت 6 ملايين درهم.