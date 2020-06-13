شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الأمريكي يعتذر عن صورة دعائية مع ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة،الجنرال مارك ميلي،عن ارتكابه خطأ بالانضمام للرئيس دونالد ترامب في السير إلى كنيسة، لالتقاط صور دعائية أثناء ذروة الاحتجاجات على العنصرية وعنف الشرطة،فيما دخل ترامب في مواجهة مع القادة المحليين لمدينة سياتل بولاية واشنطن بعد أن صدق فرية لقناة «فوكس» اليمينية التي يداوم على مشاهدتها،زعمت أن المحتجين أعلنوا إدارة ذاتية لمنطقة في المدينة،كما أنه لزم الصمت حيال الحديث المثار حول العنصرية في أول جولة انتخابية له بدأها من ولاية تكساس،وأثار مسبقاً جدلاً بإعلانه رغبته زيارة تولسا في يوم الحرية،وهي المدينة التي شهدت أسوأ مجزرة ارتكبها البيض ضد السود قبل مئة عام.

قال ميلي في خطاب مصور مسجل «ما كان ينبغي أن أكون هناك». وتابع قائلاً «وجودي في تلك اللحظة وفي هذه الظروف ترك انطباعاً بأن الجيش يشارك في السياسات الداخلية». وقال ميلي «بصفتي ضابطاً يرتدي الزي الرسمي، كان ذلك خطأ تعلمت منه وآمل حقاً أن نتمكن جميعنا من أخذ العبرة منه».

وظهر ميلي ووزير الدفاع مارك إسبر مع ترامب خلال رحلته المفاجئة إلى كنيسة القديس يوحنا التاريخية في الأول من يونيو، والتي رفع خلالها الإنجيل .

من جهة أخرى،شهد موقع تويتر للرسائل القصيرة مواجهة بين مسؤولين من سياتل بولاية واشنطن وترامب الذي اتهمهم بالتخلي عن المدينة «لفوضويين مقيتين» و«إرهابيين في الداخل» على خلفية تظاهرات ضد أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة.

وكتب ترامب في تغريدة «استعيدوا مدينتكم الآن، وإذا لم تفعلوا ذلك فسأقوم به بنفسي»، متوجهاً بشكل مباشر إلى حاكم ولاية واشنطن جاي إينسلي ورئيس البلدية الديمقراطية لمدينة سياتل جيني دانكان.وأضاف «هذا ليس أمراً بسيطاً. هؤلاء الفوضويون المقيتون يجب وقفهم فوراً. تحركوا بسرعة». ورد إينسلي برسالة تسخر من الأخطاء الطباعية في تغريدة الرئيس، التي تم تصحيحها بعد ذلك.واعترضت دانكان في مؤتمر صحفي على هذا «التهديد باجتياح سياتل» من قبل ترامب، مؤكدة أن معظم التظاهرات في المدينة كانت سلمية.

تغريدات ترامب نشرت بعد تحقيق مصور بثته قناة «فوكس » التي يتابعها.ويتحدث التحقيق عن «السيطرة الكاملة على منطقة تتألف من سبع كتل من المنازل في أحد أحياء سياتل»، مؤكداً أن متظاهرين مسلحين يقومون بدوريات في المنطقة.

في الواقع لم يسجل أي حادث في هذه المنطقة التي تسود فيها أجواء تتراوح بين الاحتفال الحي وتحركات احتجاجية.

دفاع وصمت

دافع ترامب أول أمس الخميس عن قوات حفظ النظام، متجنباً من جديد الحديث عن الجدل حول العنصرية وأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة وكان تعليقه عليها منتظراً جداً.وخلال زيارته إلى دالاس تحدث ترامب بدون أن يدخل في التفاصيل، عن مرسوم يجري إعداده «لتشجيع» رجال الشرطة على العمل بأكبر قدر من المهنية،مؤكداً ضرورة امتلاك شرطة «أقوى». .

وقال «يجب أن نعمل معاً لمكافحة التعصب والأحكام المسبقة في كل مكان، لكننا لن نحقق تقدماً ولن نشفي جروحنا بوصف ملايين الأمريكيين بشكل اعتباطي بالعنصريين والمتعصبين».

ما يهمه هو الانتخابات

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وأعلن ترامب الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع نسبة المؤيدين له،عن سلسلة تجمعات مقبلة في إطار حملته لانتخابات الرئاسة، في أوكلاهوما وفلوريدا وأريزونا وكارولينا الشمالية.

وأثار اختيار تولسا في أوكلاهوما لأول هذه التجمعات في 19 يونيو، في الأوضاع الحالية استياء. فهذه المدينة شهدت في 1921 اضطرابات عرقية عنيفة قتل خلالها عدد يصل إلى 300 من الأمريكيين السود، حسب المؤرخين.وهاجمت عصابات البيض المواطنين السود ومراكز أعمال بأسلحة ومتفجرات أسقطتها طائرات.

ويوم 19 يونيو هو عطلة سنوية بمناسبة ذكرى نهاية العبودية في الولايات المتحدة ويحتفل به الأمريكيون من أصل إفريقي كيوم استقلال لهم.

وانتقدت السيناتور كامالا هاريس، عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا قرار ترامب عقد المؤتمر في ذلك اليوم. وقالت على تويتر «إنها ليست مجرد بادرة تجاه دعاة سيادة الجنس الأبيض، فهو يقيم لهم حفل استقبال».

وكتب آل جرين عضو الكونجرس الأسود عن ولاية تكساس على تويتر «المؤتمر الانتخابي لترامب بأعلام حقبة الكونفدرالية الأمريكية (رمز العبودية والعنصرية) في تولسا هو أكثر من صفعة على وجه الأمريكيين الأفارقة.. إنها عنصرية علنية من أعلى قيادة في البلاد».

وقال محللون يمكن لترامب أن يأمل في تحقيق «قفزة». لكنهم أضافوا أنه «بقدر ما تبقى شعبيته قريبة من عتبة الأربعين في المئة، يكون من الأصعب تصور كيف يمكنه جذب عدد كاف من الأصوات لإعادة انتخابه».

من جهة أخرى، تبرز هاريس ( 55عاماً) كأقوى مرشح لتكون نائب بايدن.وربما وجدت السيناتور هاريس اللحظة الأفضل التي استعصت على محاولتها الفاشلة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، لكن يمكن الآن أن تمنحها المركز الثاني في ترشيح الحزب.

وخرجت هاريس، وهي المرأة السوداء الوحيدة التي تشغل مقعداً في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مسيرة في الشوارع ورعت تشريعاً جديداً لإصلاح الشرطة في الكونجرس. وهي مؤيدة قوية للتغيير الاجتماعي الشامل ومن أشد منتقدي ترامب.

إلى جانب ذلك،أطاح محتجون بتمثال لرئيس الاتحاد الكونفدرالي مقام في ريتشموند عاصمة ولاية فرجينيا، في أحدث تنكيل بنصب تذكاري أمريكي خلال التظاهرات التي تعم البلاد للمطالبة بإنهاء الظلم العنصري.وأظهرت صوراً نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثال جيفرسون ديفيس رئيس الاتحاد الكونفدرالي المؤيد للعبودية الذي حكم خلال الحرب الأهلية الأمريكية من 1861 إلى 1865 وقد أسقطته شاحنتان وألقي بعيداً بينما كان الناس يهللون.

وجرى وضع رسم على قاعدة التمثال.

وكان التمثال يوجد في طريق مونيومنت أفنيو في ريتشموند الذي تصطف به العديد من الرموز البارزة للكونفدرالية. وكانت المدينة عاصمة للاتحاد الكونفدرالي معظم وقت الحرب.

(وكالات)