1.3 مليار وفورات مبادرات «كهرباء دبي» للترشيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:يمامة بدوان



أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن أن إجمالي قيمة وفورات برامج ومبادرات الترشيد خلال 10 أعوام حققت ملياراً و300 مليون درهم، وذلك ضمن الفئات المستهدفة، حيث بلغ 2.2 تيراوات ساعة من الكهرباء و7.8 مليار جالون من المياه، بما يعادل تقليل مليون و136 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تعمل على تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد للكهرباء والمياه، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، كما تتبنّى الهيئة استراتيجية متكاملة لرفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وإشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث نطلق سنوياً العديد من المبادرات والبرامج والجوائز، للتشجيع على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه، من خلال برامج وأنشطة مبتكرة تستهدف جميع قطاعات المستهلكين.

وتفصيلاً، أوضح الطاير أنه بين الأعوام 2009 و2019، بلغت الوفورات التي حققها القطاع التجاري 1.3 تيراوات ساعة من الكهرباء (بنسبة 10%) و4.4 مليار جالون من المياه (بنسبة 27%)؛ وحقق القطاع السكني وفورات قدرها 76 جيجاوات ساعة من الكهرباء (بنسبة 17%) و534 مليون جالون من المياه (بنسبة 26%)؛ بينما حقق القطاع الصناعي وفورات قدرها 123 جيجاوات ساعة من الكهرباء (بنسبة 13%) و212 مليون جالون من المياه (بنسبة 28%)؛ وحققت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وفورات قدرها 448 جيجاوات ساعة من الكهرباء (بنسبة 11%) ومليار و100 مليون جالون من المياه (بنسبة 20%)؛ أما المنشآت التعليمية فقد حققت وفورات قدرها 279 جيجاوات ساعة من الكهرباء (بنسبة 11%) ومليار و500 مليون جالون من المياه (بنسبة 22%).

فيما أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن نسبة جودة المكالمات التي تلقاها مركز رعاية المتعاملين (مركز الاتصال) على الرقم 991 الخاص بالبلاغات الفنية، وصلت إلى 96% في الفترة من شهر مارس /‏‏ آذار حتى نهاية شهر مايو /‏‏ أيار 2020، بينما بلغ معدل سرعة الرد على المكالمات 8 ثوانٍ.