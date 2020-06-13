شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: 3 وفيات و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اليمنية ممثلة في اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، عن تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" غالبيتهم في عدن.
وتوزعت الحالات الجديدة، في عدن بـ19 إصابة و11 في تعز منها حالتا وفاة، و4 في لحج و7 في الضالع.
وأضافت اللجنة وفق " روسيا اليوم " أنه تم الإبلاغ عن وفاة حالة إصابة سابقة في الضالع.
كما أفادت بأن اليمن سجلت 5 حالات تعاف 4 منها لحج وحالة واحدة في الضالع.
وارتفع إجمالي الحالات المسجلة في اليمن إلى 632 حالة منها 139 حالة وفاة، و28 حالة تعافي.
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