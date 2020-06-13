محمد بن راشد: الإنسان في حراك دائم لصناعة الحياة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عدد من معالم دبي السياحية أمس الجمعة.

وأكد سموه عبر وسم #علمتني_الحياة، أن الإنسان في حراك دائم لصناعة الحياة، حيث دائماً ما يعود عقب نهاية الأحداث إلى حركته الطبيعية بلا يأس، لينطلق في إصرار دائم لصناعة الحياة.

وغرّد سموه على «تويتر»: «#علمتني_الحياة...أن الحياة لا تتوقف.. تنتهي مرحلة لتبدأ أخرى... وينقضي أمر ليأتي آخر.. كما يتعاقب الليل والنهار تتعاقب الأحداث.. وتتجدد الحياة.. ويعود الإنسان دائماً لحركته التي أرادها الله.. لا ييأس.. ولا يفتر.. بل ينطلق في إصرار دائم لصناعة الحياة».