الإمارات تتحرك لمواجهة خطط «إسرائيل» لضم أراضٍ فلسطينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة الخطط «الإسرائيلية» لضم أراض فلسطينية بصورة غير شرعية وتصعيدية، ولمواجهة هذه الخطوة بكل ما تحمله من مخاطر على مسار السلام واستقرار المنطقة.

وقال في تغريدات على «تويتر»: «تحليل جيد لمقال السفير يوسف العتيبة في يديعوت أحرونوت، الإمارات تبرز من خلال تحركها الدبلوماسي وتصريحات وزير الخارجية وسفيرها في واشنطن كأحد أهم الأصوات المؤثرة والمحذرة في ما يخص الخطط «الإسرائيلية» لضم أراض فلسطينية في مخالفة صريحة للإجماع العربي والدولي». وأضاف: «في خضم القلق العربي والدولي الكبير تجاه القرار «الإسرائيلي» المتوقع بضم أراض فلسطينية وبصورة غير شرعية وتصعيدية، اختارت الامارات أن تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه الخطوة بكل ما تحمله من مخاطر على مسار السلام واستقرار المنطقة». وشدد: «مصداقيتنا وشبكة علاقاتنا وطرحنا المبدئي والمتوازن بشأن القضية الفلسطينية نوظفه في هذه المرحلة الحرجة والصعبة ضد قرار نتنياهو بتوسيع نطاق الاحتلال، خطة تحرك تتسق مع التوجه العربي والدولي وجهت بها القيادة الإماراتية ضد الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية».

وأوضح: «التجاوب الدولي مع التحرك الإماراتي مشجع ويتصل بقلق العواصم من القرار «الإسرائيلي» المتوقع، الإمارات من خلال تحركها المدروس تفند تصريحات نتنياهو بخصوص العلاقات مع العالم العربي وتحذر من تداعيات وخطر توسعة الاحتلال، قرار القيادة بتفعيل التحرك السياسي وطني وعربي بامتياز».

من جهة أخرى، أصيب خمسة فلسطينييّن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم ثلاثة صحفيين، أمس الجمعة، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرتي كفر قدوم ونعلين السلميتيّن الأسبوعيتيّن المناهضتين للاستيطان وممارسات الاحتلال القمعيّة، فيما اقتحم قرابة 50 مستوطناً بحماية من جنود الاحتلال، قرية سوسيا جنوب الخليل، بينما أطلق نشطاء فلسطينيون، عدداً من البالونات الحارقة صوب المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، في حين أكد استطلاع للرأي أن اغلبية «إسرائيلية» تؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية، كما أظهر تزايد شعبية حزب «الليكود» بزعامة بنيامين نتنياهو.

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وانطلق المشاركون في مسيرة نعلين، عقب صلاة الجمعة، أمس، من وسط القرية، باتجاه جدار الضم والتوسع المقام على أراضيها، حيث أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق. وأما في كفر قدوم، فقد ذكر منسق المقاومة الشعبية، مراد شتيوي، أن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية، عقب انطلاق المسيرة السلمية، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة المطاطية والإسفنجية وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين، بينهم الصحفيون مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أيمن نوباني، ومصور الوكالة الفرنسية جعفر اشتيه، ومصور تلفزيون فلسطين فادي الجيوسي، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.

ومن جهته، ذكر فؤاد العمور منسق لجنة الحماية والصمود في جنوب الخليل، أن مداهمة المستوطنين هذه تم التصدي لها من قبل المواطنين ومنعوهم من دخول القرية. وأشار العمور، الى أن المستوطنين بدأوا منذ نحو أسبوعين بتنظيم مسيرات جماعية في مسافر يطا والجبال الواقعة في جنوب الخليل، وخلال ذلك يقومون بالاعتداء على المواطنين والمزارعين ورعاة الأغنام.

وفي الشمال، قال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان إن دبابات الاحتلال قامت أمس بتدمير خطوط المياه الناقلة إلى سهل قاعون بالأغوار الشماليه خلال تدريبات عسكرية في الأراضي الزراعية بتلك المناطق.

من جهة أخرى، قال شهود عيان إن النشطاء أطلقوا عشرات البالونات من مناطق متفرقة من وسط وشمال قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال إن عددا من البالونات انفجر بعد عبوره الحدود بمئات الأمتار.(وكالات)