إمام المسجد النبوي: الاستهانة بـ «كورونا» جناية على الأنفس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى آلاف المصلين صلاة ثاني جمعة، أمس، في المسجد النبوي الشريف، وفي مختلف مناطق ومحافظات المملكة، عدا مدينتي مكة المكرمة، وجدة، وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار وباء «كورونا»، وقال مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، إن سلطات بلاده تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 100 ألف شخص، فيما شارك العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مواطنيه في تأدية صلاة الجمعة أمس، في الأسبوع الثاني لفك حظر التجول الشامل.

وقال إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ صلاح بن محمد البدير، في خطبة أمس الجمعة، إن الاستهتار ب«كورونا» جناية على الأنفس، وأضاف البدير: «يأخذنا الألم حين نرى من يسمع التعليمات الوقائية، والنشرات التوعوية، والأدلة الإرشادية، والخطط الاحترازية التي تصدر عن الجهات الأمنية والصحية، بخصوص جائحة كورونا، فيصغي إليها بمسمع أصم، ويقابلها بالاستهتار وعدم المبالاة».

البدير: لا تحاربوا العلم بالجهل

وتابع: «احذروا طيش الأحلام، والأقلام، والكلام، وراجعوا العقول، وتأملوا في الأفكار التي تروجونها، والألفاظ التي تطلقونهان والإيحاءات التي تشيعونها، واتقوا الله في ما تقولون، ودعوا مالا تحسنون، ولا تخوضوا في ما لا تعلمون، ولا تحاربوا العلم بالجهل، ولا تردوا الحقائق بالسقط والترهات والأباطيل».

وقال: «لقد أظهرت الحوادث والأيام وجائحة كورونا، حاجتنا إلى بناء الوعي في الأنجال، والأجيال، والنساء، والرجال، وكم رأينا عديداً من الدجاجلة والأفّاكين الذين يستثمرون الجوائح في تحقيق المآرب الخبيثة، والمطامع الحقيرة».

وأضاف: «اتقوا الله أيها المسلمون وكفّوا، وعفوا عن المشاين، والمعايب، والمقابح، فالقرآن والسنة بين أيديكم قد فاضا بالحكم والأحكام والقواعد والمواعظ والآداب التي هي سيدة العلوم، ومنبع الفهوم، وطريق العز المروم، فعوها، وأذيعوها فبالوحي والوعي تكمن العقول والأحلام، وتنزاح الشكوك والأوهامن وينجلي ديجور الظلام».

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في أثناء ذلك، نقلت «روسيا اليوم» تصريحات مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، قوله إن سلطات بلاده تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 100 ألف شخص. وأوضح المسؤول، في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إنه «تمت دراسة القضية بعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة. وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع».

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، الأربعاء الماضي، إنها تتشاور مع المملكة في مسألة تأجيل موسم الحج لهذا العام، موضحة أن «السعودية لم تتخذ قراراً بعد بتأجيل موسم الحج».

العاهل الأردني يشارك رعيته في أداء صلاة الجمعة

إلى ذلك، شارك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مواطنيه في تأدية صلاة الجمعة، أمس، في الأسبوع الثاني لفك حظر التجول الشامل.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الأردنية، الملك عبدالله وهو يقف وسط المصلين لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة الجمعة، وقد بدا الجميع ملتزماً بالتعليمات والإرشادات التي فرضتها السلطات الصحية في المملكة، من الحفاظ على مسافة كافية وارتداء الكمامة والقفازات الطبية.

(وكالات)