شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبـي يستهـدف رتـلاً من المرتزقـة عنـد أطـراف ســرت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي استهداف رتل من المرتزقة السوريين في محيط سرت، فيما كشفت صحيفة تركية مقربة من السلطة، أمس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم إقامة قاعدتين عسكريتين غربي ليبيا، وتحويل الميليشيات والمرتزقة إلى جيش لحكومة الوفاق الإخوانية، في حين أعلن السنوسي الحليق نائب رئيس مجلس حكماء وشيوخ قبائل ليبيا، تأييد إعلان القاهرة، مشيداً بدور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجهوده في حل الأزمة الليبية.

وأوضح في مقابلة مع قناة «العربية»، أمس ، أن تلك الضربات التي وجهت للمرتزقة على أطراف سرت أدت إلى مقتل عدد منهم، وتراجع الآخرين. كما أكد المتحدث أن «ميليشيات الوفاق لم تصل إلى قلب المدينة على الإطلاق»، قائلاً «أنا في وسط سرت والوضع هادئ كما ترون».

زرع ألغام

وفي وقت سابق أمس ، أفاد مصدر عسكري بأن مسلحي حكومة الوفاق وبإشراف ضباط أتراك يقومون بزرع حقول من الألغام في السدادة غربي سرت.

وكان محجوب أفاد، أمس الأول الخميس، أيضاً بأن إطلاق النار هدأ في كافة محاور القتال عند أطراف سرت وضواحيها، بينما يدفع المجتمع الدولي باتجاه تجنب التصعيد والعودة إلى الحلول السياسية.

وأوضح أن الأوضاع جيدة في مدينة سرت بالنسبة لقوات الجيش التي أخذت مواقع جديدة في اتجاه مدينة مصراتة، حيث تمّ تأمين منطقة وادي جارف غربي سرت بالكامل، بعد انسحاب الميليشيات وهروبهم من ضربات سلاح الجو، مشيراً إلى أن الأرتال العسكرية والتجمّعات التابعة لقوات الوفاق بعيدة عن وسط مدينة سرت، وتتواجد بمنطقة الوشكة ومحيطها.

قاعدة في مطار الوطية

من جهة أخرى، كشفت صحيفة تركية مقربة من السلطة، أمس ، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم إقامة قاعدتين عسكريتين غربي ليبيا، وتحويل الميليشيات والمرتزقة إلى جيش لحكومة الوفاق .

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وقالت صحيفة «يني شفق»، في تقرير لها: إن أنقرة تشرع في إقامة قاعدة عسكرية جوية في مطار الوطية مزودة بمنظومات دفاع جوي حديثة، وغرفة عمليات طائرات مسيرة، إضافة إلى قاعدة أخرى بحرية في ميناء مصراتة بقدرات هجومية دائمة، وتجهيزات استطلاعية، وسفن حربية مساندة، فضلاً عن توحيد الميليشيات والمرتزقة وإنشاء جيش منهما.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالتزامن مع ذلك ستقوم الشركات النفطية التركية بالتنقيب عن البترول والغاز، وفقاً لمذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين أردوغان وفايز السراج في نوفمبر الماضي. وأوضحت أن ذلك تم الاتفاق عليه بين أردوغان والسراج أثناء زيارة الأخير لأنقرة، والتي انتهت أمس الأول الخميس.

«مجلس شيوخ القبائل» يؤيد إعلان القاهرة

في أثناء ذلك، أعلن السنوسي الحليق نائب رئيس مجلس حكماء وشيوخ قبائل ليبيا، تأييد إعلان القاهرة، مشيداً بدور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجهوده في حل الأزمة الليبية.

وشدد الحليق ل «العين الإخبارية» على تأييد القوات المسلحة العربية الليبية، والترحيب بالمبادرة المصرية .

وأضاف نائب رئيس مجلس حكماء وشيوخ قبائل ليبيا، أن الحل في ليبيا سياسي فقط، مع التصدي بحزم لسفك الدماء، وتشريد الأهالي، مطالباً بتكوين حكومة متفق عليها لإنهاء حكومة الميليشيات التي جلبت المرتزقة لذبح الليبيين.

وأوضح الحليق أن تركيا هي عدو الأمة العربية، وتسعى من خلال نظامها الحالي إلى غزو ليبيا، طمعاً في مقدرات الشعب الليبي، مؤكداً أن القبائل ستقاتل الغزو التركي.

(وكالات)