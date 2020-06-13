شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب العتيقي وزير مالية الكويت الأسبق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعت الكويت، أمس الجمعة، وزير ماليتها الأسبق، المستشار الأميري، عبد الرحمن العتيقي، الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 92 عاماً.
يعد العتيقي المولود في 15 إبريل عام 1928، من أبرز السياسيين في الكويت، حيث عمل في عام 1949 سكرتيراً لأمير الدولة الراحل، الشيخ صباح السالم الصباح، وكان أول سفير للكويت لدى الولايات المتحدة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، كما شغل منصب وكيل وزارة الخارجية في عام 1963.(وكالات)
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