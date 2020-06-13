380 مليوناً قيمة مشاريع التطوير في خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: أمير السني

كشفت دائرة الأشغال العامة بالشارقة عن جملة من المشاريع التطويرية والتنموية الجارية بمدينة خورفكان؛ سعياً لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الإمارة؛ وتحقيقاً لخطتها التنموية، ولرؤيتها في إعمار حضاري مستدام.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أنه بفضل الدعم الكبير والتوجيهات الدائمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أولت الدائرة اهتماماً كبيراً؛ من أجل تقديم خدمات متميزة لسكان المدينة وضواحيها؛ من بينها الميدان الجديد إلى جانب عدد من المشاريع العمرانية، والتي دخلت حيز التنفيذ بكُلفة 380 مليون درهم.

وأوضح: إنه في إطار تنفيذ المشاريع الحيوية بالمنطقة؛ فقد وصلت نسبة الإنجاز في مشروع مقصب خورفكان الواقع في منطقة الصبيحية (الزبارة الصناعية سابقاً) إلى 40 في المئة بكُلفة 18 مليون درهم، على مساحة أرض تبلغ 15700 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبنى 1630 متراً مربعاً.

وقال: إن المقصب يضم صالة سلخ واسعة على مساحة 624 متراً مربعاً؛ لذبح الجمال والأبقار والأغنام، مشيراً إلى أن الآليات المطبقة في المقصب تشمل: تسخين المياه بالطاقة الشمسية، ومحطة تعقيم الأيدي، وتنظيف الأحذية عند مدخل الصالة مزودة بحساسات لا تسمح للعامل بالمرور إلا بعد تعقيم يديه، واتخاذه كافة إجراءات النظافة، بطاقة استيعابية تصل إلى ما يصل 600 رأس من المواشي الصغيرة والكبيرة يومياً، ويضم أيضاً عدة مداخل منها ما هو مخصص للزوار، ومنها بوابات مخصصة للماشية تعمل وفق آلية حركة محددة تنظمها غرفة التذاكر، وبوابات خاصة للجمال وأخرى للأغنام، إلى جانب بوابات خاصة بالتفريغ والتحميل والتخلص من فضلات المسلخ، إضافة إلى غرف الموظفين وتبديل الملابس ومدخل خاص لتنظيم حركة دخولهم وخروجهم.



قيم أدبية



وأضاف السويدي: إن الدائرة أنجزت مبنى مجلس خورفكان الأدبي، بمنطقة حطين، موقع (مركز الشرطة القديم) بمساحة 950 متراً وبكُلفة 4 ملايين درهم؛ حيث يضم عدداً من القاعات، ومكتبة بها عناوين في مختلف الموضوعات، إضافة إلى مسرح لإقامة الفعاليات المختلفة، وغرفة اجتماعات، ومجموعة من المجالس المغلقة والمفتوحة. كما تم انشاء مبنيين ملاصقين وهما: مجلس بمساحة 126 متراً مربعاً، ومبنى مسرح على مساحة 126 متراً مربعاً، كما تم إنشاء سور معدنى مناسب لشكل المبنى، وتم تصميم المبنى على الطراز المحلي التراثي؛ ليعطي طابعاً مميزاً يناسب وظيفته، ويشكل قيمة جمالية تضاف إلى باقي مباني المدينة.



مساحات خضراء



من جهته، قال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع في الدائرة: إن مدينة خورفكان تشكل غابة من التضاريس الجميلة، بجبالها ووديانها وشواطئها، وتحرص الدائرة على الإسراع في إنجاز المشاريع التطويرية، طبقاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي يؤكد بالاستمرار على تهيئة البنية التحتية، والوصول بالخدمات إلى كل موقع بمدن إمارة الشارقة.

وأوضح: إن الدائرة أنجزت الأعمال الإنشائية لحديقة الزبارة، بكُلفة مليون درهم، بمساحة 2350 متراً، وتم تزويدها بكافة وسائل الراحة والترفيه، كما تمت مراعاة التصميم الداخلي للمبنى؛ لخدمة جميع فئات المجتمع، وخاصة النساء وكبار السن وأصحاب الهمم؛ وذلك عبر توفير مداخل خاصة بهم، ومصاعد داخلية.

وأكد أن الدائرة أنجزت الأعمال الإنشائية في حديقة النحوة التي في تقع المنطقة الشعبية الجديدة على مساحة 4200 مترمربع، وبكُلفة مليونين و(300) ألف درهم، إضافة إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية الواقعة غربي حديقة اللؤلؤية غرب على مساحة 1200 متر وبكُلفة مليون و300 ألف درهم.



تطوير النادي



وأشار إلى أن الدائرة بدأت بأعمال المرحلة الثالثة من تطوير نادي خورفكان الرياضي الثقافي؛ من خلال إنشاء مبنى إداري للنادي يتصل بالمدرج القائم على مساحة 2457 متراً مربعاً، يحتوي على غرف تبديل ملابس اللاعبين، ومكاتب إدارية، ومنطقة استقبال الضيوف، وقاعة للمؤتمرات الصحفية، وقاعة للإعلام مع صالة لياقة بدنية وغرفة الطبيب وأخرى للمدرب وعيادة، إضافة إلى غرف دورات المياه للجنسين إلى جانب أعمال تحسين البنية التحتية للنادي عن طريق تنفيذ طرق داخلية ومواقف للسيارات وتنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار.

وكذلك قامت الدائرة بعمل الصيانة والتطوير لمبنى الصالة الرياضية والتي خضعت لأعمال الصيانة الشاملة، وتمثلت في تطوير غرف جميع مرافق الصالة والممرات، واستحداث غرفة ساونا تسع عشرة أشخاص، وغرفة بخار لثمانية أشخاص مع صالة لياقة بدينة وتمت إعادة أعمال الدهانات الخارجية والدهانات الداخلية وصيانة شاملة للحمامات باستبدال السيراميك وتمديدات التغذية والصرف وكاونترات رخام المغاسل مع المرايا و إكسسوارات وخلاطات جديدة وأسقف معلقة ديكورية وإضاءة بجميع الحمامات وكذلك تغيير البلاط حول المسبح وصيانة كراسي وأرضية المدرجات بالكامل.

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نادي السيدات



وأكد ابن يعروف انتهاء دائرة الأشغال العامة بالتعاون مع نادى سيدات الشارقة من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمشروع صيانة وتطوير مرافق نادي سيدات خورفكان والذي اشتمل على عدة أعمال تطويرية في بعض مباني النادى إضافة إلى المسرح الذى يتسع لنحو 250 شخصاً، والاستعاضة عن كافة الأبواب الخشبية بأبواب زجاجية سميكة.

وقال: إن الدائرة أجرت صيانة وتطويراً لمبنى الصالة الرياضية، إضافة إلى تلك الأعمال، وإعادة تأهيل مباني الفصول التعليمية الثلاثة؛ لتناسب جميع الأعمار السنية، إضافة إلى تركيب 4 بوابات خارجية جديدة من الألومنيوم المشغول لمداخل النادي الأمامية والخلفية.

وأوضح: إن نادي السيدات يضم مضماراً للجرى بالدراجات الهوائية بمساحة 528 متراً مربعاً، ومضماراً آخر للمشى بمساحة 471 متراً مربعاً، ومنطقة من العشب الصناعي بالوسط بمساحة 1200 وتم تركيب مظلات سيارات جديدة من القماش المقوى بعدد (40) سيارة، وعمل إنارة بالساحات بتركيب أعمدة إنارة جديدة بارتفاع 4 أمتار وبعدد (48) عمود إنارة، و5 خزانات مياه مع 6 مضخات كهربائية.



مبانٍ موازية



وأشار إلى قيام الدائرة بأعمال تطوير جامعة الشارقة في خورفكان؛ حيث قامت بإنشاء المباني الموازية للمباني القائمة بكُلفة تبلغ (146) مليون درهم، إلى جانب إنشاء الطريق المؤدي إلى نصب المقاومة وآخر يؤدي إلى سارية العلم مع إنارة الطريقين بعد أن انتهت الدائرة العام الماضي من إنشاء نصب المقاومة.

وفيما يتعلق بالمشاريع الخدمية الخاصة بالمباني الحكومية؛ تقوم الدائرة بإنشاء مبنى لدائرة التنمية الاقتصادية في منطقة الجرادية بكُلفة (21) مليون درهم ومباني مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بكُلفة ( 49) مليون درهم، و(17) بناية تجارية لأصحاب الدخل المحدود بكُلفة (26) مليون درهم، إضافة إلى انتهائها العام الماضي من إنشاء نادي خورفكان لذوي الإعاقة مع تزويده بكافة الخدمات والمعدات اللازمة بكُلفة (50) مليون درهم.

وقال: إن الدائرة تقوم على إنشاء مشتل البلدية بخورفكان في منطقة الحراي بمساحة إجمالية (127) ألف متر مربع؛ حيث يشتمل على مبني إداري للري والزراعة بمساحة (318) متراً مربعاً، ومبنى المخازن بمساحة (354) متراً مربعاً إضافة إلى مظلتين لحماية المزروعات بمساحة إجمالية (448) متراً مربعاً، وبيتين زراعيين بمساحة إجمالية 2176 متراً مربعاً لأغراض الري والزراعة والتغذية، بقيمة 7 ملايين درهم.