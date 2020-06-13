قتلى في هجوم إرهابي استهدف مسجداً في كابول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثمانية آخرون، خلال هجوم استهدف مسجداً غربي كابول أثناء صلاة الجمعة، في اعتداء هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، في وقت تسعى فيه البلاد إلى المضي قدماً صوب محادثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

وقال بيان لوزارة الداخلية الأفغانية: «انفجرت عبوات داخل مسجد شير شاه صوري أثناء صلاة الجمعة» مضيفاً أن إمام المسجد الواقع في غرب كابول من بين القتلى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي دانته حركة «طالبان». وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة في بيان: «بدأت عمليات القتل الممنهجة هذه مع اتخاذ الشعب الأفغاني خطوات صوب السلام».

وقال متين مؤمن، وهو من سكان كابول، وكان في حرم المسجد وقت الهجوم، إنه يتعين على قوات الأمن فحص المساجد للكشف عن وجود متفجرات، لأن تفجيرات استهدفت المساجد في الأشهر القليلة الماضية، خاصة في أيام الجمعة، مع تجمع الكثيرين للصلاة. وأضاف: «نواجه أزمة كبرى». وقوبل الحادث بإدانة دولية واسعة، ودان مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان، والولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، الهجوم. كما دانت السعودية واستنكرت بشدة الهجوم الإرهابي، وأعربت خارجيتها، في بيان، عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب الأفغاني، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وشددت المملكة على موقفها الرافض لاستهداف دور العبادة، وترويع الآمنين، وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب أفغانستان ضد أشكال العنف، والتطرف، والإرهاب، مهما كانت دوافعه، أو مبرراته.

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ويأتي استهداف مسجد كابول، بعد أسبوع على هجوم شنه تنظيم «داعش» وقتل فيه شخصان، في مسجد على أطراف المنطقة الخضراء شديدة التحصين في كابول. ولتنظيم «داعش» وجود في أفغانستان، وأعلن مسؤوليته عن هجمات على نطاق واسع في كابول في الأشهر القليلة الماضية.

وتحاول واشنطن التوسط في محادثات سلام بين الحكومة، و«طالبان»، لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عقدين. ويتوقع أن تبدأ مفاوضات السلام في الأسابيع المقبلة بعد تأخرها لأشهر، بعدما وقعت الولايات المتحدة اتفاقاً مع «طالبان» على سحب القوات الأجنبية من أفغانستان، مقابل تقديم الحركة ضمانات أمنية، والتعهد بعدم تقديم ملاذ للجماعات المتشددة، والانخراط في المحادثات مع كابول.

وتعهد الرئيس غني، امس الأول الخميس، الإفراج عن السجناء من طالبان، وهو مطلب رئيسي لبدء محادثات السلام. وفور إتمام تبادل السجناء تعهد الطرفان بدء مفاوضات يمكن أن تطوي صفحة حرب دامت 19 سنة تقريباً. وامتنعت «طالبان» بشكل كبير عن شن هجمات عنيفة على مدن أفغانية منذ فبراير/شباط الماضي. وجدد وقف لإطلاق النار أعلنته «طالبان» خلال عيد الفطر الشهر الماضي، الآمال باقتراب الطرفين من إجراء مفاوضات، رغم تصاعد وتيرة المعارك مؤخراً.

( وكالات)