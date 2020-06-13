تكثيف الدوريات المرورية في بر دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سومية سعد



أكد العميد الدكتور عبدالله بن سرور خادم المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، ل (الخليج )، أن المركز لن يتهاون مع مخالفي الحظر وسيطبق عليهم قرار النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ابن سرور: سيتم تكثيف الدوريات للتدابير الاحترازية في منطقة الاختصاص، والتي تضم نحو 22 منطقة ما بين سكنية، مثل الجميرا الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وصناعية مثل القوز والبرشاء إلى جانب مناطق زعبيل والحضيبة والجافلية والسطوة والصفا وأم سقيم والصفوح وشارع الشيخ زايد شرق وغرب وشارع دبي - العين، وتقييد حركة المشاة والمركبات بكافة أنواعها اعتباراً من الساعة 11 مساءً وحتى السادسة صباحاً، ويستمر عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة القاطنين في المنطقة، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات التعقيم في إطار برنامج التعقيم الوطني.

وأشار إلى أن المخالفين سيتعرّضون للمساءلة القانونية في حالة عدم الالتزام واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتوقيع على تعهد قانوني بعدم تكرار المخالفة، متضمناً بيانات المخالف ونوع المخالفة، ونوع الجزاء الإداري المفروض، وتاريخ المخالفة ووقتها.

وقال: كنّا في السابق نفرض غرامات تحذيرية لتوعية الجمهور، أما الآن، فقد باتت الشرطة تفرض غرامات فورية على المخالفين للتعليمات الوقائية. وأضاف: لا يوجد سبب لأي شخص للخروج خلال ساعات تقييد الحركة حيث إن لديهم 14 ساعة للحصول على احتياجاتهم وسوف تتم الاستعانة بالدوريات الأمنية وتقنيات الضبط الإلكترونية الرادارات والكاميرات المنتشرة، لضمان التزام الجميع بإجراءات برنامج التعقيم الوطني واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.