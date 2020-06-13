ألمانيا تؤكد قدرتها على تفادي موجة ثانية من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت ألمانيا، امس الجمعة، قدرتها على تفادي موجة ثانية من فيروس كورونا، في وقت تخطت إصابات أمريكا الجنوبية، والكاريبي، مليوناً ونصف المليون إصابة، فيما أصبحت دول القارة مهددة بأزمة غذائية، مع تسارع معدلات تفشي الفيروس بين شعوبها.

الموجة الثانية

قال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إن ألمانيا في وضع يمكنها من تفادي موجة ثانية من (كوفيد 19)، محذراً من أن غياب لقاح مضاد للفيروس يعني أن التباعد الاجتماعي، وإجراءات الفحص، والتتبع أمر ضروري. وقال شولتس «نحن نتعايش مع الفيروس، وهو ما أصفه بأنه وضع طبيعي جديد. ولن يتغير إلا عندما يكون لدينا علاجات طبية جديدة، وعندما يكون لدينا لقاح... طالما لم يحدث ذلك علينا تنظيم حياتنا لتجنب موجة ثانية». وأضاف أن فرص تجنب موجة ثانية من الفيروس في البلاد «كبيرة جدا».

وفيات وإصابات

وأودى الفيروس بحياة ما لا يقل عن 421 ألفاً و691 شخصاً، حول العالم، وذكرت المصادر أنه تم رسمياً تسجيل أكثر من 7 ملايين و529 ألفاً و910 إصابات، في 196 بلداً ومنطقة، تعافى منها ثلاثة ملايين و361 ألفاً و200 شخص على الأقل. وأوضحت أن الولايات المتحدة، تعد البلد الأكثر تضرراً على صعيد عدد الوفيات، والإصابات، مع تسجيلها 113 ألفاً و820 حالة وفاة، من بين مليونين و23 ألفاً و347 إصابة سجلت فيها.

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تراجع في إنجلترا

وأظهرت الإحصاءات تراجعاً مستمراً في حالات الإصابة بانجلترا. وبحسب تقديرات مكتب الإحصاء الوطني، فقد كانت نسبة الإصابة نحو 1 من بين كل 1700 شخص، في الفترة بين 25 مايو/‏‏ أيار، و7 يونيو/‏‏ حزيران، مقارنة بحالة من بين كل 1000 شخص في الفترة السابقة لذلك.

إصابة زوجة رئيس

وقالت أولينا، زوجة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الفحوص أثبتت إصابتها لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية. وكتبت على فيسبوك «تلقيت اليوم نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا. أخبار غير متوقعة. ولا سيما بالنظر إلى أنني وعائلتي نتبع جميع القواعد». وأضافت أنها تشعر بأنها على ما يرام ولم تدخل المستشفى لكنها تعزل نفسها عن زوجها وطفليهما.

أزمتان.. صحية وغذائية

من جانب آخر تجاوزت إصابات كورونا في أمريكا الجنوبية حاجز ال1,5 مليون إصابة، فيما باتت دول القارة مهددة بأزمة غذائية. وتخطت البرازيل عتبة ال40 ألف وفاة، و800 ألف حالة مؤكدة. (وكالات)