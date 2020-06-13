الإمارات تدين هجومين إرهابيين في أفغانستان ونيجيريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، بشدة تفجيرين إرهابيين في غربي العاصمة الأفغانية كابول، وشمالي نيجيريا، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات، تعرب عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في كابول، ووصفت الاعتداء ب«الإجرامي».

وشددت الوزارة على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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كما دانت الوزارة في بيان ثان، الهجوم الإرهابي الذي وقع شمالي نيجيريا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكد البيان، أن دولة الإمارات، تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

كما أعربت الوزارة، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هاتين الجريمتين النكراوين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. (وام)