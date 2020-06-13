قانون التاريخ وخصائص العدل

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الظلم لا يأتي إلا من أفراد مضللين خادعين، أعداء الفطرة، خصوم الإنسانية، يجعلون من الانحراف والباطل شريعة.

لقد ظلت الإنسانية دهوراً طويلة، ولا تزال، لا تستقيم على تصور شامل عن الأخلاق، والفضيلة، وعن الكون، والحياة، والإنسان، واليوم تعود إلى حالة التوحش في فهم قوانين الحياة، ومعرفة تجارب التاريخ المتراكمة؛ حيث إن الفكر الإنساني هو القائد الحقيقي الذي قاد التحولات الكبرى في الحضارة الإنسانية، ولن يسمح هذا الفكر، بما وصل إليه من منجزات حضارية، لأية دولة أن تعيد محاكم التفتيش لكي تتخلص من أعدائها، لأن البشرية تعيش في وحدة متكاملة الأجزاء، متناسقة الخلقة، والنظام، والاتجاه.

فليس الكون عدواً للحياة يتصارعان، ويتغالبان، وليست وظيفة الإنسان أن يصارع أخاه الإنسان، أو يظلمه، فهو خلق من ذلك الوجود الواحد الصادر عن الإرادة الواحدة، ولأن الناس جزء من كونٍ متعاون ومتناسق مع سائر أجزائه، ولأن البشر خلايا متعاونة متناسقة، فالإنسانية وحدة متعاونة لا متناسقة، فالأصل هو التعاون والتآلف، لا الظلم، أو التمزق، والنزاعات، حيث تقوم سياسة الأمم على أساس تحقيق العدالة، وهي خطوط أساسية كبيرة تتفرع منها سائر الخطوط التي ترسم شكل الحكم وصورته.

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وتتميز عدالة المحكمة الدولية بأنها لم تكن فلسفات ونظريات مجردة؛ بل أخذت طريقها إلى واقع الحياة؛ فحفظ الواقع التاريخي منها وقائع وقواعد تقوم على أساس الحق، وهي الضمانة في تحقيق العدالة القانونية، وتطبيقها مع مرور الزمن.

وقد رأينا ما حصل مع الرواندي كابوجا، بعد ربع قرن من المجازر التي ارتكبها عام 1994 في رواندا، وذهب ضحيتها ما لا يقل عن 800 ألف شخص، حيث تم القبض عليه في باريس، وأعلنت وزارة العدل الفرنسية، الأسبوع الماضي، أن كابوجا كان يحمل هوية مزورة، وجاء القبض عليه بناء على مذكرة توقيف صادرة عن محكمة الجنايات الدولية، وهو يعد من كبار المسؤولين المطلوبين للمحكمة بسبب الدور الذي لعبه في المجازر، وخلال السنوات العشرين المنقضية.

وحين ندرك هذا الشمول في القواعد العامة، والمبادئ الواسعة، وتطبيق القانون والعدل الصارم الجازم، عندما يتجاوز الفرد البغي، وتجاوز الحق والعدل، ندرك صيرورة الحياة الأساسية للعدالة؛ عدالة إنسانية شاملة لكل جوانب الحياة الإنسانية ومقوماتها، تتناول الشعور، والسلوك، والضمائر والقيم التي تتناولها العدالة المادية الممتزجة بها القيم المعنوية والروحية جميعاً، بما يضمن التكافل العام بين الأفراد والجماعات. فالظلم يتنافى مع العدالة، إذ تطغى مطامع الفرد ومطامحه على الجماعة، ويحطم الفرد بتحطيم ميوله ونوازعه، ولا يقف أثره السيئ عند حرمان هذا الفرد مما هو حق له. فالظلم هو مجاوزة الحق، ويأتي نتيجة العجز عن الفعل في العالم الخارجي القائم على الأخلاقية المحضة الموافقة للعقل، والإيمان بأن العالم بدأ بالخير والامتلاك الفطري والكمال الأخلاقي، وبين العجز عن إدراك ما يصدر عن العالم الداخلي من فضائل، والخير الأسمى الذي تطمح إلى تحقيقه سائر الجماعات، وهي الحالة الطبيعية الأخلاقية للصيرورة، وتأسيس المحبة نحو الإنسان نفسه، ونحو الآخرين.

ولكن بسبب الاختلالات التي تحدث خلال حقبة من الحياة عند بعض الناس تؤثر تأثيراً خطيراً يرتد بتصرفات عدوانية غامضة، وبنوع من الكراهية مصبوغة بقدر، أو بآخر، بالمازوخية، وبخاصية وجدانية سيرورية في جوهرها بالنمو الغريزي، حيث العنف، والقسوة، والسادية، ووضع الشيء في غير موضعه. وبذلك يحطم بنيان الإنسان، ويكره الحق والعدل والعدالة الإنسانية؛ لأن العدالة متصلة بالسماء، فدعوات المظلومين ترفع للسماء كالشرارة ليس بينها وبين الله حجاب. والظلم لا يأتي إلا من أفراد مضللين خادعين، أعداء الفطرة، خصوم الإنسانية، يجعلون من الانحراف والباطل شريعة، يقبعون أسرى تحت ركام الهائل من الظلم في ظلمات الأوهام والأفكار بما يخالف حقيقة هداية فطرة الإنسان إلى ناموس العدل، ويؤدي إلى اختلال سائر الموازين والقيم المتسامحة.

إن الأمة، في مجموعها، تناط بها القوامة على أوطانها بالعدل، والعدل في الأرض والإصلاح، لأن العدل الجازم هو الذي يكسر شرَه النفوس، ويفتأ خنق الصدور، ويجعل المجتمع النظيف المتوازن الذي يرف في المحبة والمودة، ويوثق أواصر الأسرة، وتمكين طريق الصلاح في الحياة إلى أقصى درجات الكمال المقدرة لهذه الحياة. والعدل بين الناس، هو الجوهر والعقيدة الأساسية في قالب الفعل للمستقبل، وما يتفرع عليه من القيم الإنسانية في مسيرة التاريخ البشري والضمير الإنساني.

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