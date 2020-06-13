هايدجر.. فيلسوف هارب من السياسة

اتجه هايدجر منذ بداية الثلاثينات إلى الاهتمام بسؤال الفن، تزامناً مع انشغاله العميق بشعر هولدرلين، ومع المحاولات الأولى لتأويله التي قدمها في محاضراته الجامعية بفرايبورج في دورة شتاء 1934 1935، ولا يريد هايدجر من وراء انشغاله بالفن أن يصل إلى معارف جديدة، انطلاقاً من الأرضية القائمة لفلسفة الفن؛ بل أن يبين هشاشة هذه الأرضية، ويضع أساساً جديداً لطرح سؤال الفن. ومن جذرية تعامل هايدجر مع التصورات المألوفة لفلسفة الفن، فإنه يجب أن نرى في هذه الدراسة وعنوانها «منبع الأثر الفني» في الوقت نفسه، محاولة جديدة منه للاقتراب من سؤال الكون، ولتلمس إمكانية جديدة لبسط أفكاره الأساسية. وعليه فكل دراسة جديدة لهذا النص يجب أن تأخذ هذين الجانبين معاً بعين الاعتبار، من هنا فإن «منبع الأثر الفني» الذي صدر ضمن «كتابات أساسية» لمارتن هايدجر، يمثل وثيقة مهمة عن تطور أفكاره.

لا يتكلم هايدجر عن تطور أفكاره، لكن عن طريق بل عن طرق هذا الفهم يعبر عن ذاته في الشعار الذي اختاره لسلسلة مؤلفاته الكاملة «طرق لا مؤلفات». وجد هايدجر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى طريقه الفلسفي الخاص الذي سيقوده إلى مؤلفه الفلسفي الأساسي «الكون والزمان» الذي نشره سنة 1927، واكتسب بفضله شهرة عالمية.

في هذا المؤلف يعمل هايدجر على إعادة طرح سؤال الكون الذي ظل منسياً في الأنطولوجيا التقليدية، فهذه تتبنى ضمنياً فهماً معيناً للوجود دون أن تطرح سؤال الكون بشكل صريح.

لم ينشر هايدجر في سنة 1927 كتابه كاملاً؛ لذلك اعتبر أن الجزء المنشور من هذا المؤلف هو نصفه الأول فقط، وبقيت الطبعات الأولى من هذا المؤلف تحمل عبارة «النصف الأول» إلى أن قرر هايدجر حذفها ابتداء من الطبعة السابعة سنة 1953.

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لم يتمكن هايدجر من إتمام مشروعه، كما خطط له في مقدمة الجزء المنشور من «الكون والزمان»، فبعد هذا المؤلف بدأ حوالي 1930 فترة لإعادة التأمل عبر عنها في ما بعد بكلمة «الانعطاف»، ووجدت اكتمالها الأول في مؤلف «إسهامات في الفلسفة حول الخصوصية»، وينتمي هذا المؤلف إلى مجموعة مؤلفات حررها هايدجر، ولم ينشرها خلال حياته، لكنه وافق على أن تنشر ضمن سلسلة مؤلفاته الكاملة بعد أن يتم التقدم بشكل كبير في نشر محاضراته الجامعية التي من شأنها أن تساعد القارئ على فهم تلك المؤلفات.

وفي سنة 1989 تم نشر أول هذه المؤلفات، وهو «مساهمات في الفلسفة»، بمناسبة مرور مئة سنة على ميلاد هايدجر، هذا المؤلف له مكانة حاسمة في مسار هايدجر الفكري.

حرر هايدجر «المساهمات» بين سنتي 1936 و1938 في عزلة داخلية بعد خيبة التزامه مع السياسة الجامعية النازية، فقد وضع نفسه في خدمة الحركة النازية، عندما ترشح لمنصب عميد جامعة فرايبورج، وتم انتخابه في أبريل عام 1933 عميداً للجامعة بالإجماع، ونستشف من خلال قراءة خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة أن التزامه مع الحركة النازية يعود إلى اعتقاده بأنه مع حركة هتلر يمكن للفعل التاريخي المؤسس للدولة أن يصل إلى بداية جديدة تماماً، يتجه هو ذاته إليها فلسفياً من خلال تفكير الانعطاف، لكن هايدجر أدرك بعد وقت قصير أنه بقبوله الترشيح لمنصب عميد الجامعة اختار طريقاً خاطئاً، فقدم استقالته من ذلك المنصب عام 1934.

هناك من يرى أن حديث الفن كان غائباً عن «الكون والزمان»، وكان فشل هايدجر في السياسة هو الحافز الأساسي لنشأة «منبع الأثر الفني»، أو أن اهتمامه بالفن هو هروب رومانسي من السياسة التي فشل فيها.

يريد هايدجر أن يطرح سؤال الفن على أساس جديد، ولذلك يتوجه إلى البداهات والعادات الفكرية والمفاهيم التي توجه الحديث المعتاد عن الفن من أجل مساءلتها نقدياً، وكشف افتراضاتها المسبقة وخلفياتها.