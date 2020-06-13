وزير الإعلام اليمني: قانون الخمس الحوثي يمنح مسوغا قانونيا لتقديم الدعم المالي لإيران

القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني في تغريدتين على حسابه في "تويتر"، إن "تحديد قانون الزكاة العنصري الذي أصدره الحوثيون في باب (مصارف ما يجب في الركاز والمعادن) السهم الأول (لمصالح المسلمين وتحصين ثغورهم جندا وسلاحا ومؤونة) دون حصرها في اليمن، يعني توجيه موارد وثروات البلد وممتلكات اليمنيين لتمويل الطموحات التوسعية الإيرانية في المنطقة والعالم".

© AFP 2020 / Mohammed Huwais

وأضاف: "قانون الخمس الحوثي ليس قانونا عنصريا فحسب، والأخطر من كونه يشرعن نهب ثروات وموارد البلد ونهب ممتلكات المواطنين، انه يمنح مسوغا قانونيا لتقديم الدعم المالي لإيران ومليشياتها الطائفية في المنطقة وفي مقدمتها مليشيا حزب الله اللبناني".

Advertisements

واعتبر وزير الإعلام اليمني، أن "قانون الخمس الحوثي يمنح النظام الإيراني مبررا لنهب ثروات اليمن".

وفي وقت سابق، كشفت "أنصار الله" عن لائحة لقانون الزكاة، تنص على إخراج الخُمس من الثروات النفطية والحيوانية والمعدنية والطبيعية والمحاصيل الزراعية والأرباح التجارية للأسر الهاشمية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

من جانبه، قالرئيس الهيئة العامة للزكاة في جماعة أنصار الله، شمسان أبو نشطان، أن القانون صدر في 1999، ومعتبرا أن إثارة هذا الموضوع في الوقت الحالي يستهدف الهيئة العامة للزكاة وأنشطتها التي ساهمت في تخفيف الفقر الذي تسبب به العدوان والحصار، على حد قوله.