شكرا لقرائتكم خبر عن التحكم عن بعد.. "روبوت" يخمد الحرائق في الإمارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدمت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، الروبوت " TAF35 " بنظام التحكم عن بعد للسيطرة في مكافحة الحرائق، حيث نشرت شرطة أبو ظبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إطفاء الحرائق.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي قولها :"الروبوت يضخ كميات كبيرة من المياه تبدأ من 1500 لتراً الى 4500 لتراً في الدقيقة بالنظام العادي ونظام الرذاذ المائي كما يمكن استخدامه لسحب اوزان تصل الى 3.8 طن، ويمتاز بوجود جرافة في المقدمة".

وأشارت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي أن الروبوت يستخدم لإخماد أنواع مختلفة من الحرائق في المناطق الصناعية والأنفاق، ومواقف السيارات المغلقة بتقنية التحكم عن بعد بمسافة لا تزيد عن 500 متراً، كما يقوم بالمناورة في مواقع حوادث الحرائق والتقدم الى خط النار المباشر واقتحام المستودعات وضخ كميات كبيرة من المياه وتوفير حماية للاطفائيين في مواقع الحريق، بحسب الوكالة.

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وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الروبوت أسهم بدور رائد في برنامج التعقيم الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية وخط الدفاع الأول.