إيطاليا توافق على بيع مصر فرقاطتين بقيمة 1.2 مليار يورو

روما/الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أنّ حكومة البلاد وافقت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس، على بيع مصر فرقاطتين.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الجمعة، أنّ الفرقاطتين، من طراز "فريم" وتبلغ قيمتهما 1.2 مليار يورو.

وتحدثت الصحيفة عن نية مصر - بالإضافة إلى الفرقاطتين - شراء 20 زورقا مطاطيا، و24 طائرة تدريب من طراز "M346"، و24 طائرة من طراز "يوروفايتر تايفون" متعددة المهام، بقيمة 10 مليارات يورو.

وأفردت الصحيفة في خبر مستقل، معلومات عن حجم إنفاق عسكري كبير لمصر، وصفقات وقعتها مع دول أخرى.

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وذكرت أن القاهرة وقعت صفقة لشراء 20 طائرة من روسيا من طراز "SU-35" بقيمة 10 مليارات يورو.

ومع فرنسا صفقة لشراء فرقاطة وطائرات بقيمة 8 مليارات يورو، وصفقات سلاح مع الولايات المتحدة بقيمة 2.5 مليار يورو، ومع ألمانيا بقيمة بقيمة 4.5 مليارات يورو لشراء فرقاطة ومعدات بحرية.

وادعت الصحيفة، أن قيمة صفقات السلاح المصرية، ستكون من المساعدات المالية المقدمة من الإمارات العربية والسعودية.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الجانب المصري حول ما أوردته الصحيفة الإيطالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.