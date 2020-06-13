كورونا.. 45 وفاة بمصر و7 بموريتانيا و3 في اليمن

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت مصر الجمعة، 45 وفاة بفيروس كورونا، وموريتانيا 7 وفيات، واليمن 3، بحسب إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان، تسجيل 45 وفاة جديدة، 1577 إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أن إجمالي المصابين بالفيروس بلغ 41 ألفاً و303 بينها 1422 وفاة، و11 ألفا و108 حالة تعافٍ.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 وفيات و133 إصابة بكورونا، و28 حالة تعاف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



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وأضافت الوزارة في بيان، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1572 بينها 81 وفاة و 278 حالة تعاف.

وفي اليمن، سجلت وزارة الصحة 3 وفيات، و41 إصابة جديدة بكورونا، و 5 حالات تعافٍ.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 632 حالة منها 139 حالة وفاة، و28 حالة تعافي.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لها بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.