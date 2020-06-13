الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤول شبكات تهريب "داعش"

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت مسؤول شبكات تهريب مسلحي تنظيم "داعش" وعائلاتهم بين العراق وسوريا، وبعض الدول العربية والأوروبية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بتمكن "قيادة عمليات نينوى (بالجيش) وبالتعاون مع مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية (..) من إلقاء القبض على أخطر ناقلي ومهربي الدواعش وعوائلهم، والملقب بأبو نمر، في حي الرفاعي بالجانب الأيمن لمدينة الموصل (شمال)".

وأضاف البيان أن "الإرهابي يدير عدة شبكات لنقل وتهريب الإرهابيين بين العراق وسوريا، وبعض الدول العربية والاوروبية، ويمتلك علاقات واسعة تسهل عمله".

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وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن جهاز المخابرات العراقي اعتقال عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة زعيم تنظيم "داعش" في العراق وسوريا أبو بكر البغدادي، الذي قتل عام 2019.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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