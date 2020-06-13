بلاغ مواطن يقود لمصادرة 5 طن ثوم في أبو مراغ بمكة المكرمة

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ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة و الإدارة العامة للنظافة موقع يتم فيه تخزين كميات كبيرة من الثوم في بيئة غير صحية وغير آمنة ، ويتم تسويقها من قبل الباعة الجائلين المخالفين.
أوضح ذلك رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة و إتلاف 5 طن من الثوم مخزنة بموقع في أبومراغ يفتقر ادني الاشتراطات الصحية إضافة إلى تدني في مستوى النظافة العامة وذلك إثر بلاغ تقدم به مواطن .
مبيناً بأنه سيتم إستدعاء مالك الموقع و إتخاذ اللازم حسب الإجراءات و الأنظمة البلدية و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف .
وأكد المالكي بأن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ كافة الإجراءات و التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن و المقيم داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940 ، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة .
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