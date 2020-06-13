“ال الشيخ ” يؤكد بقاء جوتي مدرباً لـ ألميريا

أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ ماللك نادي “ألميريا” الاسباني :“نبدأ المتبقي من مباريات الدوري، يوم الأحد، إن شاء الله بقيادة المدرب القدير جوتي، ولا نلتفت للشائعات المغرضة التي هدفها طمس الحقيقة“.

في حين اقترب نادي ألميريا من الحصول على توقيع نبيل عماد ”دونجا“ لاعب وسط بيراميدز، للتعاقد مع اللاعب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة ”lavozdealmeria“ الإسبانية، أن نادي ألميريا الذي يمتلكه المستشار السعودي تركي آل الشيخ وزير الترفيه نجح في الوصول إلى اتفاق شبه رسمي مع إدارة نادي بيراميدز برئاسة رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، للتعاقد مع اللاعب نهاية الموسم الحالي.

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ويضع ألميريا نبيل عماد دونجا، لاعب وسط ميدان نادي بيراميدز وآخرين ضمن الخطة التعاقدية للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ورصد النادي الإسباني مبلغ 3 ملايين دولار للتعاقد مع دونجا صاحب الـ21 عامًا.