يوفنتوس يبلغ نهائي الكأس بالتعادل مع ميلان

أهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء ليتعادل يوفنتوس دون أهداف مع عشرة لاعبين من ميلان اليوم الجمعة لكن عملاق مدينة تورينو نجح في بلوغ نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم بعد استئناف الموسم عقب توقف ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وصعد يوفنتوس للنهائي المقرر يوم الأربعاء المقبل بقاعدة الأهداف خارج الأرض بعد تعادله 1-1 في مباراة ذهاب قبل النهائي التي أقيمت في 13 فبراير (شباط) الماضي. وسيواجه الفائز من نابولي وإنتر ميلان اللذين سيلتقيان السبت.

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء في الدقيقة 16 بعد أن قرر حكم الفيديو المساعد وجود لمسة يد في المنطقة لكن رونالدو أهدرها.

وبعدها مباشرة طرد أنتي ريبيتش مهاجم ميلان بسبب مخالفة عنيفة ضد دانيلو ليلعب الفريق الزائر بعشرة لاعبين لأكثر من 70 دقيقة.

لكن ميلان تماسك رغم انه لم ينجح في خطف أي هدف كان سيصعد به إلى النهائي.