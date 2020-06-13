العدل تحدد شروط وضوابط الحضور للمقرات العدلية

حددت وزارة العدل شروط وضوابط حضور المستفيدين للمقرات العدلية التابعة لها، مؤكدة أنه لن يُسمح للمستفيد بالدخول إلا بتوفر هذه الشروط.

وأوضحت الوزارة أنه يجب حجز موعد أولاً عبر بوابة ناجز، والحضور في الموعد المحدد فقط وفي نفس المقر العدلي المحدد بالموعد.

وأبانت أن من الشروط الأخرى، لبس الكمامة، والالتزام بإجراءات الكشف على درجة الحرارة قبل دخول المقر، وتحقيق التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر ونصف مع الآخرين.

وشددت على أن هناك فئات يُمنع استقبالها في المقرات العدلية حفاظاً على السلامة العامة، وهم من يبلغ عمرهم 65 عاماً فأكثر، ومن تقل أعمارهم عن 15 عاماً المصابون بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، والمرافقون للمستفيد من الخدمة.

ونوهت وزارة العدل إلى أن هناك أكثر من 100 خدمة عدلية يمكن للمستفيد إنجازها عبر بوابة “ناجز” دون الحاجة لزيارة المقار العدلية.