أوضح نائب المتحدث الإعلاميلمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس/ عبدالعزيز بن عمر آل جلبان أن مركز التحكم والتوجيه بالادارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً عن وجود حالة لسقوط شخص في مرتفعات عقبة رجم ، حيث تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول لعقبة رجم إتضحت وعورة المنطقة وتعذر وصول الآليات مما دعى إلى ترجل فرق الانقاذ والسير لمسافة تزيد عن ٣٠٠ م من موقع الوصول وبرفقتهم كافة التجهيزات اللازمة وعند الوصول لموقع الشخص اتضح بأن الحالة عبارة عن وجود جثة لشخص مفقود لمدة تزيد عن ١٥ يوماً وقد تم إنتشال الجثة وتسليمها للجهة المختصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني أبها ينتشل جثة مفقود في مرتفعات عقبة رجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.