شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات مكة.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرية ونجران، وكذلك على أجزاء من الساحل الغربي، وتُسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بحفر الباطن (45 درجة مئوية)، وتسجل طريف والقريات أدنى درجة حرارة في مناطق المملكة (18 درجة مئوية).