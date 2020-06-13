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«صحة مكة» توضح حقيقة إحصائية متداولة لمصابي كورونا في بعض قرى المنطقة

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إحصائية ، فيما يخص توزيع الحالات على عدد من القرى والمراكز التابعة لمكة المكرمة، مؤكدة أن الإحصائية المتداولة غير صحيحة.

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وأوضحت صحة مكة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” : ‏‎”ننبه الجميع بأن الإحصائية المتداوَلَة في وسائل التواصل المختلفة لإحصائية فيروس ‎كوروناغير صحيحة”. داعية الجميع للتأكد من الأرقام عبر المصادر الرسمية لوزارة الصحة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت إحصائية لفيروس كورونا المستجد في عدد من مراكز وقرى، تقع شرقي مكة المكرمة، منسوبة لصحة العاصمة المقدسة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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