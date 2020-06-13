شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة مكة» توضح حقيقة إحصائية متداولة لمصابي كورونا في بعض قرى المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إحصائية فيروس كورونا المستجد، فيما يخص توزيع الحالات على عدد من القرى والمراكز التابعة لمكة المكرمة، مؤكدة أن الإحصائية المتداولة غير صحيحة.

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وأوضحت صحة مكة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” : ‏‎”ننبه الجميع بأن الإحصائية المتداوَلَة في وسائل التواصل المختلفة لإحصائية فيروس ‎كوروناغير صحيحة”. داعية الجميع للتأكد من الأرقام عبر المصادر الرسمية لوزارة الصحة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت إحصائية لفيروس كورونا المستجد في عدد من مراكز وقرى، تقع شرقي مكة المكرمة، منسوبة لصحة العاصمة المقدسة.