تواصل الاحتجاجات في لبنان لليوم الثاني على التوالي

وعمد عشرات المحتجين على تكسير واجهات المحال التجارية في وسط بيروت وإضرام النيران في الممتلكات الخاصة والعامة، ما دفع عناصر مكافحة الشغب الى ملاحقتهم مطلقة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
هذا وتستمر عملية إقفال الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية لاسيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير أمام الليرة.
واندلع حريق كبير في مبنى العزارية وسط بيروت، بعد أن عمد عدد من المحتجين على تكسير واحراق عدد من المحال التجارية.
وأبرز الطرقات المقطوعة تلك الواقعة في منطقة البقاع الأوسط بشرق البلاد.
هذا واتخذ مجلس الوزراء في جلسته الطارئة التي عقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قرارا بخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية على ان يبدأ مصرف لبنان بضخ الدولار في الاسواق ابتداء من الاثنين المقبل.
وأكد وزير المالية اللبناني، غازي وزني، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن الدولار سينخفض في الأيام المقبلة.
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