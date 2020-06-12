شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض يعلن حاجته الماسة للتبرع بالدم لجميع الفصائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن الحاجة الماسة للتبرع بالدم لجميع الفصائل وخاصة فصيلتي (O+ – o-). وأوضح أن مواعيد العمل ستبدأ غداً السبت في تمام الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 11 مساءً، ومن الأحد إلى الخميس من الساعة 7صباحاً وحتى 10 مساءً. Advertisements

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