شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الأمر بالمعروف» تحذر من تناقل الشائعات وخطورتها على المجتمع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تناقل الشائعات والكذب بين أفراد المجتمع .

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ونشرت الهيئة مقطع فيديو على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” يوضح أنه من خلال شائعة يطلقها شخص ، يمكن أن تنتشر بشكل واسع بين المئات دون أن يدري.

واستشهدت الهيئة بالحديث الشريف: «كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدّثَ بِكُلّ مَا سَمِعَ» رواه مسلم.