شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الأمر بالمعروف» تحذر من تناقل الشائعات وخطورتها على المجتمع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تناقل الشائعات والكذب بين أفراد المجتمع .
ونشرت الهيئة مقطع فيديو على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” يوضح أنه من خلال شائعة يطلقها شخص ، يمكن أن تنتشر بشكل واسع بين المئات دون أن يدري.
واستشهدت الهيئة بالحديث الشريف: «كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدّثَ بِكُلّ مَا سَمِعَ» رواه مسلم.
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