شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «الصحة» تُحدد 3 إجراءات احترازية للوقاية من عدوى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة ثلاث إجراءات احترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت الوزارة في “انفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الإجراء الأول هو ترك مسافة آمنة مع الآخرين، والحرص على لبس الكمامة، أما الخطوة الثالثة فتكون بالحرص على غسل اليدين.

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يذكر أن وزارة الصحة دعت، الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.