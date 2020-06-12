شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة» لأبطال الصحة: نقدر لكم التفاني والإخلاص والتضحية.. شكراً لكم من القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بعث وزير الصحة توفيق الربيعة برسالة تحية وتقدير للكوادر الصحية، العاملة بالمملكة لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وقال الربيعة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” :”إلى أبطال الصحة الذين يعملون ليل نهار، بلا كلل ولا ملل، نقدر لكم التفاني والإخلاص والتضحية، شكراً لكم من القلب، فأنتم من تحمون صحة الوطن بعد الله”.

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