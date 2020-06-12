شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تسحب تشغيلات مستحضر Priorin N لاحتوائه على بكتيريا مسببة للتسمم الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء سحبها تشغيلات عدة من مستحضر«Priorin N»، من إنتاج شركة باير، بسبب احتوائها على بكتيرياBacillus Cereusالمسببة للتسمم الغذائي.

Advertisements

وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغات تفيد بوجود رائحة كريهة في بعض تشغيلات المستحضر، وبعد التحقق من البلاغات وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، أثبتت النتائج أن عددا من التشغيلات غير مطابقة للمواصفات الفنية، وتبين تلوثها ببكتيرياBacillus Cereusالمسببة للتسمم الغذائي، وهي التشغيلات التي تحمل أرقامSA103وSA104وSA106وSA099.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدام التشغيلات المذكورة أعلاه حال توفرها لديهم، مشيرة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب التشغيلات من الأسواق ومنع تداولها.

ونصحت «الهيئة» المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.