مصر: لدينا مستشفيات قادرة على استيعاب جميع مصابي كورونا

وأشار أسامة هيكل، وزير الدولة المصري للإعلام، في تصريحات تلفزيونية إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة كاملة لإدارة أزمة كورونا في البلاد.

وأردف بقوله "هناك بعض الفيديوهات المنتشرة الأيام الماضية ينشرها بعض المغرضين، لإثارة الرأي العام بخصوص تقديم الخدمة لمصابي فيروس كورونا، ومستشفيات الحكومة تعالج مصابي الفيروس، وتليها المستشفيات الجامعية والخاصة والشرطة والمستشفيات الميدانية، وكل ذلك يستوعب الجميع ولا يوجد قلق من توافر الأماكن".

وتابع هيكل بقوله "هناك خطة كاملة لعودة النشاط الرياضي، والآن يتم فتح النوادي لرفع كفاءة المنشآت وتلقي الاشتراكات، وتجهيز الأندية وفي حال تقرر فتحها تكون مستعدة لذلك".

وتحدث الوزير المصري عن امتحانات الثانوية العامة قائلا "هذا قرار تم حسمه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب، وهناك مسافات زمنية بين المادة والأخرى، واليوم الواحد به مادة واحدة فقط، والمسافات بين المادة والأخرى كافية، وهناك مسافة متر وربع بين الطالب والآخر، والإجراءات شديدة جدا للحفاظ على الطلاب".

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وقال هيكل إن الحكومة ووزارة الصحة رصدت مبالغات في أرقام المستشفيات الخاصة لعلاج كورونا".

وأردف قائلا "وزارة الصحة وضعت أسعارا استرشادية ونحو 88% من الحالات المصابة بكورونا لا تحتاج لمستشفيات القطاع الخاص أو العام".