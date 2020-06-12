السفير الصيني يشيد بتميز البحرين في مكافحة كورونا

أشار السفير إلى أن السفارة لم تنظم أي رحلات إجلاء للمواطنين الصينيين من البحرين، بسبب تميزها في مكافحة الفيروس، مضيفا أنها "تحافظ على صحة المواطنين والمقيمين بتدابير عاجلة ودقيقة وشاملة"، مشيراً إلى أن "البحرين تحظى بتقدير المجتمع الدولي نتيجة التعامل مع الأزمة".

ووفقا لصحيفة "الوطن"، نقلا عن السفير قوله هناك نحو 559 بحرينياً يدرسون في 18 جامعة في الصين أغلبهم بتخصص الطب"، لافتاً إلى أن "جامعات الصين تتواصل مع طلاب الطب البحرينيين، ومسألة تحديد عودتهم لمواصلة الدراسة سوف يتم تحديدها في الوقت المناسب".

وتابع السفير قائلا "هناك 2300 صيني في البحرين يعمل معظم في "هواوي" ومدينة "التنين"، حيث يبلغ عددهم مع أفراد عائلاتهم نحو 1800 مواطن، بينما هناك نحو 500 صيني آخرين يعملون في مجالات البيع بالتجزئة وتكنولوجيا الاتصالات والهندسة وغيرها".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، وبدأت بعض الدول في الآونة الأخيرة تخفيف هذه الإجراءات والقيود بعد تراجع أعداد الإصابات والوفيات فيها بشكل ملحوظ.