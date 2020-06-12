شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 1095 إصابة و39 حالة وفاة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن 39 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الماضية وهو أعلى رقم يشهده العراق منذ ظهور الفيروس فى البلاد، بحسب وكالة "وام".
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم انه تم تسجيل 1095 إصابة فى أنحاء العراق، ليرتفع العدد الاجمالى إلى 17770 إصابة.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 300 حالة شفاء فى بغداد و11 محافظة أخرى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 6868 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 496 حالة.
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