ارتفاع حصيلة الغرقى قرب سواحل تونس إلى 55 إثر محاولة هجرة غير شرعية لأفارقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات خفر السواحل التونسية من انتشال 55 جثة تعود لمهاجرين من جنسيات إفريقية من جنوب الصحراء، بعد أن غرق قاربهم الذي انطلق من سواحل محافظة صفاقس الأسبوع الماضى، فيما تتواصل عمليات البحث في البحر، وقال مراد المشري، المدير الجهوي للدفاع المدني بصفاقس (وسط شرق البلاد) لفرانس برس الجمعة: "55 جثة هو مجموع ما تم انتشاله وتتواصل عمليات البحث بتعاون بين فرق الدفاع المدني وخفر السواحل والجيش البحري".

وأفادت السلطات بأن قارب المهاجرين انطلق قبل أسبوع من سواحل مدينة صفاقس في اتجاه ايطاليا، ويرجح أنه كان على متنه 53 شخصا، وبين الغرقى 28 امرأة و25 رجلا وطفلان، وفقا للمشري. وشرعت السلطات المحلية في تونس بعمليات دفن نحو 30 جثة في مقابر بمحافظة صفاقس.

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