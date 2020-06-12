شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتشار قوات مكافحة الشغب فى لبنان لإيقاف تحطيم وحرق المحال ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخلت عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) وقوات مكافحة الشغب، بأعداد كبيرة، لإيقاف عمليات الشغب التي يشهدها وسط العاصمة بيروت، اليوم الجمعة، والتي انطوت على تحطيم وإحراق المحال التجارية بشكل واسع وممنهج من قبل أشخاص ملثمين.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لفض التجمهر وعمليات الشغب الواسعة التي انطوت على تحطيم وحرق المحال التجارية في محيط ساحة رياض الصُلح بوسط بيروت وقطع الطرق باستخدام الإطارات المطاطية المشتعلة والأخشاب.



احتجاجات

كما استعانت قوات مكافحة الشغب بعربات فض الشغب التي تستخدم المياه المضغوطة والخراطيم، في سبيل حمل مجموعات المشاغبين على التفرق والتوقف عن تحطيم المحال التجارية.



واستخدم المتجمهرون الحجارة وبلاط الأرصفة والشوارع بعد تكسيرها وكذلك الأمر بالنسبة للأعمدة الخرسانية للمباني، في رشق القوى الأمنية والتعدي عليها، والتي ردت بدورها باستخدام القنابل المسيلة للدموع بين الحين والآخر لوقف الاعتداءات.

Advertisements



الأوضاع فى لبنان

وقامت فرق الإطفاء والدفاع المدني بإخماد النيران في المحال التجارية بساحة رياض الصُلح، بعدما اشتعلت النيران بصورة كبيرة وامتدت ألسنة اللهب إلى الطوابق العليا في مبنى (العازارية) بوسط الساحة.

وتمكنت قوات مكافحة الشغب من السيطرة على الأمر وإجبار المتجمهرين على التفرق والتوقف عن عمليات الحرق والتحطيم، وذلك بعد مواجهات محدودة لم تدم طويلا في شوارع وسط العاصمة، في ظل انتشار واسع للقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب في كافة أرجاء وسط بيروت.



قوات مكافحة الشغب



مظاهرات فى بيروت



مظاهرات فى لبنان