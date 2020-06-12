شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال شغب.. مواجهات بين الأمن اللبناني ومحتجين على ارتفاع سعر الدولار (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المتظاهرون اللبنانيون الغاضبون، احتجاجاتهم على انهيار العملة الوطنية "الليرة اللبنانية" أمام الدولار الأمريكى والتدهور المتسارع الذى طال مختلف الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية وتسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات، فيما أشارت فضائية "الحدث" إلى استمرار أعمال تحطيم محال وإشعار النيران في بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن عددا من المحتجين في طرابلس حاولوا السيطرة على شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية قرب سراي طرابلس، ما دفع الجيش إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع والتصدي للمحتجين ومنعهم من السيطرة على الشاحنتين إثر ذلك قام عدد من الشبان برشق سراي طرابلس بالحجارة.

وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن محتجين قطعوا طريق الميناء بالإطارات المشتعلة، وآخرون قطعوا اوتوستراد الغازية عند جسر سينيق بالإطارات المشتعلة، كما تم قطع طريق المصنع - راشيا عند مفترق بلدة عزة ، وتعمل سيارات المارة على سلوك الطرقات الزراعية للوصول إلى أماكن توجههم .

وأضافت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن محتجين وصلوا الى أمام مصرف لبنان في الحمرا، حاملين شعارات تدعو إلى "إسقاط حكم المصرف"، كما نظم حراك ساحة العلم في صور عصرا تظاهرة احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، انطلقت من أمام دور ساحة العلم وجابت شوارع المدينة.

وألقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع باتجاه المحتجين الذين يقومون بتحطيم المحال التجارية في وسط بيروت، فيما اندلع حريق كبير في مبنى اللعازارية بسبب أعمال الشغب، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

ورفع المشاركون الإعلام اللبنانية ورددوا الشعارات المنددة بالسياسة المصرفية، متهمين السلطة بتجويع الناس واحتجاز أموالهم في المصارف، مطالبين بإعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، فيما توقف محتجون في محطات عدة، مرددين هتافات رافضة للمحاصصة ومطالبة بإلغاء الطائفية السياسة، وسط انتشار لوحدات من الجيش والقوى الأمنية.

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مظاهرات لبنان

وانفجر الشارع اللبناني بصورة مفاجئة مؤخرا، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى قرابة 7 آلاف ليرة، بما يعني انهيار العملة الوطنية لنحو 4 أمثال سعر الصرف الرسمي المحدد بمعرفة مصرف لبنان المركزي.

وفي وقت سابق، قطع المتظاهرون الطرق الرئيسية وأوتوسترادات السفر الدولية الرابطة بين المحافظات باستخدام الإطارات المشتعلة والعوائق المختلفة ومن بينها صناديق النفايات بعدما أضرموا النيران في ما تحتويه من قمامة، في حين جابت أعداد كبيرة من الدراجات النارية شوارع العاصمة بيروت ويردد مستقلوها الهتافات المناهضة للحكومة والسلطة السياسية.



احتجاجات لبنان



أعمال شغب في لبنان